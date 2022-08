Surprenant : l'ancien grand talent néerlandais Jürgen Locadia signe...en Iran

Voilà un transfert qui paraissait impensable il y a quelques années, quand Jürgen Locadia quittait le PSV Eindhoven pour Brighton & Hove Albion contre 17 millions d'euros.

À 28 ans seulement, la carrière de Jürgen Locadia ne prend pas la tournure espérée. En 2018, l'ailier talenteux quittait le PSV Eindhoven sur un magnifique bilan de 175 matchs pour 62 buts et 39 assists, prêt à exploser en Premier League et rapportant 17 millions d'euros au passage. Quatre ans et quelques prêts manqués plus tard, Locadia signe désormais...au FC Persepolis, en Iran. Il avait signé à Bochum l'hiver dernier en provenance de Brighton, sans parvenir à se relancer en Bundesliga.