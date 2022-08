🎥 Le but sensationnel de Kevin De Bruyne face à Bournemouth

Absolument étincelant. En une mi-temps, Kevin De Bruyne a permis à Manchester City de mener 3-0 sur sa pelouse face à Bournemouth. Auteur d'une passe décisive sur le troisième but inscrit par Phil Foden, notre compatriote a également doublé la mise pour les siens, d'un somptueux extérieur du pied.

Fraîchement cité dans les trois nominés au titre de joueur UEFA de la défunte saison, l'ancien joueur du KRC Genk redémarre son nouvel opus sur les mêmes bases, et fait trembler les filets pour la première fois cette saison. C'est en vidéo, c'est pour vous, et c'est un régal.

