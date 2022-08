Le coach de l'Omonia Nicosie dit avoir reçu "beaucoup d'informations" de la part de Roman Bezus

La Gantoise reçoit l'Omonia Nicosie ce jeudi soir (20h30) en barrages pour l'Europa League.

Ce mercredi soir, le coach de l'Omonia Nicosie, Neil Lennon, s'est exprimé devant la presse belge. Scène cocasse : il a confondu Gand et Genk. "Quel beau stade. Mes compliments à Genk", a-t-il déclaré bien maladroitement, relate le Nieuwsblad.

Le coach sait que le match de jeudi risque d'être compliqué : "Gand est un favori, mais nous aimons ça. Nous ne ressentons aucune pression."

Roman Bezus, parti libre cet été à l'Omonia, pourrait être une arme bien utile. L'Ukrainien connait en effet très bien le club et la Ghelamco. "Roman Bezus nous a donné beaucoup d'informations (rires). Je suis vraiment content que Roman ait signé pour nous, c'est un très bon joueur. Et bien sûr, il en sait beaucoup sur Gand", a déclaré Lennon. "Mais je ne pense pas que cela fasse une énorme différence. J'étais ici il y a dix jours au match de Westerlo. Gand est une équipe solide, avec des défenseurs athlétiques, beaucoup d'expérience, deux bons milieux centraux, un bon attaquant, un jeu fluide. Et le fait qu'ils aient déjà commencé la compétition – contrairement à nous – les rend également plus en forme."

"Ce sera difficile pour nous mais ce n'est pas impossible", poursuit-il. "Nous devrons être à notre meilleur niveau, mais c'est faisable. Comme toute équipe, ils ont aussi leurs côtés vulnérables et nous essaierons de les exploiter. Mais je ne vous dirai pas lesquels."