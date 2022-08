Marc Brys : "Nous allons au Standard pour gagner"

Après un 6/6 inaugural, Marc Brys et OHL ont été défaits par l'Antwerp et le Club de Bruges. Face au Standard, les Louvanistes veulent reprendre leur marche en avant.

Bien que le Standard de Liège des dernières saisons soit loin d'être à la hauteur du standing du club, gagner à Sclessin n'est jamais facile. Preuve en est, les Rouches ont glané quatre unités en quatre rencontres cette saison : toutes à domicile.

Côté Louvaniste, le 6/6 inaugural a laissé place à deux défaites consécutives face à l'Antwerp et au Club de Bruges. Les intentions de Marc Brys sont donc claires : gagner en bord de Meuse afin de reprendre la marche en avant.

"Cela reste un club de traditions. Il y a une grande différence entre affronter le Standard à domicile et à l'extérieur. Ce n'est jamais évident de gagner là-bas. Le stade est généralement rempli, et on connaît la chaleur et la ferveur de leur public. Surtout pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas encore connu cette atmosphère. Mais on ne doit pas se laisser impressionner par ça. On va à Sclessin pour prendre les trois points."