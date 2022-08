Les réactions amusantes de Buijs et de Defour : "Un, deux, trois, quatre, rouge"

Pour recueillir des commentaires savoureux, il fallait être à Malines ce dimanche après la victoire du KaVé face à Westerlo (5-4). Danny Buijs et Steven Defour ont tous deux été francs et ont fourni quelques citations remarquables.

Les proverbes sont souvent utilisés après un match de football. L'entraîneur du KV Malines Danny Buis a proposé ses propres versions. Ces dernières semaines, le KaVé n'avait pas encore le niveau pour marquer trois ou quatre buts dans un match. Et ce dimanche, ses joueurs en ont mis cinq au fond des filets.

"Une hirondelle ne fait pas un été

"Une hirondelle ne fait pas un été et un pingouin ne fait pas un hiver. Je ne change pas encore d'avis", a déclaré Danny Buijs. Ce n'était pas le printemps au lieu de l'été après tout ? Pour être honnête, nous n'avions jamais entendu parler de pingouin. Ça doit être une citation qui vient des Pays-Bas.

"Rob Schoofs a tiré au but et la balle a changé de direction. Il faut regarder comment il s'est créé cette opportunité. Nous avons montré que nous pouvions marquer cinq buts. Mais nous n'avons pas pour autant l'intention de concéder quatre goals par semaine, et certainement pas lors d'un match à domicile."

© photonews

Malines ne souhaite pas non plus voir rouge. C'est arrivé à Steven Defour juste après l'heure de jeu. L'adjoint s'est énervé après une faute non sanctionnée sur Hernandez à la limite des seize mètres. Bien que ce ne soit pas la raison de l'exclusion. Jannes Van Hecke voulait effectuer une rentrée de touche et l'arbitre Bert Put se trouvait dans la même zone.

Selon Defour, l'arbitre avait poussé Van Hecke et l'entraîneur adjoint du KV s'était donc mis en colère. "L'arbitre vient me voir et me dit : 'Un, deux, trois, quatre, rouge'."

L'ancien Diable Rouge a ensuite répondu à sa manière. "Comment ? Un, deux, trois, quatre, rouge ? J'ai raté une histoire ?" En tout cas, Defour a été renvoyé au vestiaire après une heure de jeu, et peut s'attendre à une suspension. Le fait que son équipe ait retourné la situation (5-4) compensera probablement ce carton rouge.