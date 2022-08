Milan Robberechts, 18 ans et double buteur : "Je ne pouvais pas rêver meilleurs débuts"

Peu avaient entendu parler de Milan Robberechts avant ce dimanche. Et pour cause : le jeune malinois a fait ses débuts avec Malines dans un match fou contre Westerlo...et a signé un doublé !

Milan Robberechts (18 ans) est un pur produit du centre de formation malinois. Intégré à l'équipe A cette saison, il a pu faire ses débuts hier contre Westerlo, et c'est après sa montée que les Sang & Or sont revenus de 2-4...à 5-4. Robberechts lui-même a inscrit les buts égalisateur et victorieux. "Je ne pouvais pas imaginer meilleurs débuts, devant ces supporters en folie. C'était incroyable", se réjouissait le gamin du cru après la victoire.

"Je n'ai pas eu le temps de penser à quoi que ce soit après mes buts, c'était juste un superbe moment. Je ne suis même pas vraiment si bon de la tête", souriait Robberechts. "Non, je ne crois pas que beaucoup de monde connaissait mon nom. J'ai joué sans pression, j'ai fait ce que je voulais sur la pelouse. Marquer deux fois, ça ne peut pas être mieux".

Les pieds sur terre

Mais pas question de se voir arrivé. Robberechts veut surtout profiter de l'instant, avant de continuer à grappiller du temps de jeu. "C'est beau que les supporters aient scandé mon nom après le match. Mais à partir de demain, je repars à zéro", affirme-t-il. "Je garde les pieds sur terre".