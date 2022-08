L'entraîneur allemand de Liverpool estime que son équipe aurait dû gagner à Manchester United.

Battu par Manchester United (1-2) lundi en Premier League, Liverpool réalise un début de saison très décevant avec seulement 2 points gagnés en 3 journées. Face aux médias, l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp n'a pas caché son inquiétude.

"Je sais que ça va paraître ridicule, mais on aurait dû gagner cette rencontre. Oui, je suis inquiet de la situation mais c'est comme ça. On a un bon match à la maison samedi et Anfield devra être bruyant. On doit mettre le feu et imposer notre rythme. On doit tout donner pour être au niveau attendu par nos supporters. On se battra jusqu'à la mort", a assuré le technicien allemand.

Pour retrouver des couleurs, Liverpool n'aura pas le droit à l'erreur contre Bournemouth.