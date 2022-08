Bologne sur le point de devancer Anderlecht pour Zirkzee?

On parlait beaucoup de Stuttgart, mais voilà qu'un nouveau club entre dans la danse afin de transférer Zirkzee.

C'est Bologne, et non Anderlecht, qui a les meilleures chances d'acquérir Joshua Zirkzee. C'est ce que rapporte Sport Bild.

Zirkzee serait libéré par le club du Bayern pour un montant compris entre dix et quinze millions d'euros. Trois clubs sont actuellement disposés à fournir plus ou moins cette somme d'argent : Anderlecht, le VfB Stuttgart et Bologne. Ce dernier club est le favori.

Zirkzee a joué douze matches avec le Bayern Munich depuis 2019 et a marqué quatre buts. Après l'arrivée de Sadio Mané, entre autres, il pourrait partir définitivement. La saison dernière, l'attaquant a fait une excellente saison sous le maillot du Sporting d'Anderlecht.