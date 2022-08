Yohan Prévot, gardien de l'Union Namur : "Si c'est 2-0, Virton n'a rien à dire"

Ce mardi soir au Stade des Bas-Prés, l'Union Namur (D2 ACFF) recevait Virton en Coupe de Belgique. Face à une équipe de Challenger Pro League, les Merles ont joué sans complexe et n'ont été défaits que dans les derniers instants de la rencontre (1-2).

"On a été fort courageux dans nos efforts, dans nos duels, dans nos deuxièmes ballons", nous expliquait le gardien de l’Union, Yohan Prévot, après le match. "On savait bien qu’on avait une petite chance par rapport au terrain qui n’est vraiment pas top pour jouer du beau football et que Virton recherchait cela."

Il ne leur aura manqué que le break

Namur a même pris l’avantage avant la fin de la première période. "On a saisi pleinement notre chance et on a essayé de profiter de chaque occasion", selon Prévot. "Pour le même prix, on pouvait faire 2-0 et ce n’était pas volé. C’est vrai qu’ils ont eu la possession de balle durant la plus grande partie du match, mais sur les occasions franches on ne peut pas dire que Virton en a eu plus que nous."

"Si c’est 2-0 ils n’ont rien à dire, parce qu’à part un arrêt que j’ai eu à faire en première mi-temps, j’ai eu que dalle (sic)", affirme l’ancien gardien U21 du Standard de Liège.

Les Merles n’ont pas su "concrétiser et faire le break" et ont été rejoints au score à la suite d’un but "peu chanceux". "Je suis juste devant l’attaquant, j’essaye de me faire le plus grand possible. Je la détourne et par malchance elle retombe dans ses pieds, puis il n’a plus qu’à finir."

"Un match de référence"

Malgré la défaite de ce mardi soir, Namur peut retirer beaucoup de positif et se servir de cette prestation pour la suite de la saison.

"C’est un bon match de référence", déclarait Yohan Prévot. "On sait très bien qu’il y a des équipes qui vont vouloir faire le jeu – cette saison – et qu’on va devoir rester un peu en bloc. On a compris que défensivement on était solides et qu’on savait ne pas laisser beaucoup d’occasions à nos adversaires."

"Virton l’a joué malin sur le penalty, je pense qu’on était aussi cuits physiquement. Eux ils ne font que ça, nous on travaille à côté. C’est un autre monde, mais c’était quand même une belle récompense pour toute l’équipe", a conclu le gardien de 30 ans.