"Les buts de Bruges viennent de pertes de balle de notre part"

Malgré la défaite, Edward Still trouve de la satisfaction dans le jeu de son équipe et dans le scénario du match. Une belle base pour progresser dans le futur.

Edward Still en avait presque le sourire, malgré la défaite des siens contre le Club de Bruges. Il faut dire que la prestation globale des Zèbres a de quoi le satisfaire. Finalement, il n'a manqué que le résultat final. "Je ne peux que partager de la fierté, quand je vois la qualité de notre prestation. Mais il y a aussi de la déception", annonce d'entrée le coach des Zèbres en conférence de presse.

"On avait bien commencé le match, même si on a parfois perdu le contrôle, sans conséquence. On a récupéré le jeu dans la foulée, nous étions bien en place, et puis on a laissé filer le match. Finalement, les buts de Bruges viennent de pertes de balles de notre part. On savait que sur des transitions, ils capitaliseraient et nous tueraient. En seconde période, il y a aussi le poteau d'Heymans qui est le tournant du match. Si c'est 2-2 à ce moment du match, on ne sait pas comment ça peut tourner. Finalement, nous avons tiré 14 fois dans le rectangle, c'est positif pour nous. C'est vrai que la déception est grande, mais on doit vite apprendre de ce match pour revenir plus fort contre Gand".

Ce sera le prochain match des Carolos, une nouvelle fois au Mambourg. Une belle occasion de retrouver le chemin de la victoire.