Anderlecht aurait pu rêver mieux, mais doit espérer se qualifier

Le RSC Anderlecht a hérité d'un groupe pas imprenable sur papier en Conference League, mais devra tout de même être solide. Il faudra viser la seconde place, et jouer les coups à fond.

West Ham United, le favori, mais... ?

La saison passée, le Racing Genk avait affronté West Ham United en poules de l'Europa League, et avait dû se rendre à l'évidence : les Hammers étaient trop forts. Les Anglais iront jusqu'en demi-finale de la compétition, et finiront 7es de Premier League. Si Genk avait fait illusion jusqu'à peu de temps avant la pause au Stade Olympique de Londres (encaissant juste avant la mi-temps), ils prendront finalement le bouillon. Le retour sera plus serré (2-2) mais West Ham restait un trop gros morceau pour un club belge sur papier.

En ce début de saison, West Ham semble en galère avec trois défaites en autant de matchs et aucun (!) but marqué. C'est la chance d'Anderlecht : les matchs européens arriveront très vite, et si les Hammers ne trouvent pas vite la bonne formule, ils pourraient voir leurs doutes être transposés à la Conference League. Mais méfiance : les Londoniens mettent le paquet pour se sortir de l'ornière, avec déjà près de 130 millions d'euros dépensés cet été (Scamacca, Aguerd, Cornet, Emerson Palmieri, Kehrer...) et un gigantesque transfert à 60 millions en approche pour Lucas Paqueta. L'ogre va se réveiller. Reste à voir si ce sera avant ou après avoir affronté le RSCA.

FCSB, promesse d'une ambiance chaude

Ne dites plus Steaua Bucarest, mais FCSB. Le club de la capitale roumaine a en effet perdu le droit d'utiliser le nom Steaua Bucarest au profit du CSA Steaua Bucarest. Une dispute légale remportée par le CSA a même retiré les titres de l'ère pré-Gigi Becali au FCSB. Becali, c'est l'un des noms les plus célèbres de Roumanie : le sulfureux propriétaire du FCSB multiplie les polémiques, les scandales, les déclarations honteuses, voire racistes. Un article complet ne suffirait pas à tout détailler (et il viendra en temps voulu).

Côté sportif, le FCSB est également tombé de son piédestal. Depuis les années 2000, le "Steaua" n'a gagné que 6 titres de champion et le dernier date déjà de 2015. Une crise existentielle plus profonde, bien plus profonde même que celle vécue par le RSCA ces dernières années. Deux géants européens (le Steaua compte 2 titres en Europe) qui vont se retrouver dans une ambiance qu'on imagine chaude à Bucarest. Mais Anderlecht paraît sur une pente suffisamment ascendante pour viser la victoire. Le FCSB, cependant, sera le premier rival des Mauves pour la seconde place.

Silkeborg, l'inconnu venu du Danemark

Bien peu connaissent Silkeborg en Belgique. Le club ne fait pas partie des plus réputés du championnat danois, tels que le FC Copenhague, Nordsjaelland ou Midtjylland. Les années de gloire de Silkeborg datent des 90s, avec un titre de champion en 1994 et une seconde place en 1998. Puis, l'ascenseur entre la D1 et la D2 dans les années 2000 avec trois remontées, la dernière en 2019.

Le Silkeborg IF vit depuis une histoire qui pourrait être comparée à celle de l'Union Saint-Gilloise : des résultats très positifs, un jeu flamboyant ("à la barcelonaise") et, cette saison, une première qualification pour des poules européennes depuis la Coupe Intertoto. Mieux : Silkeborg est actuellement en tête du championnat danois après 6 journées. Il faudra se méfier de ces Danois en forme, mais cependant sur papier bien plus faibles que le RSCA et qui n'ont cependant pas pu éliminer un assez modeste Helsinki en barrages pour l'Europa League. Pour le détail : la ville de Silkeborg se situe à une heure de route d'un aéroport international pour lequel existent des vols très bon marché depuis la Belgique. Le déplacement sera donc réalisable sans trop de difficulté pour les supporters Mauves...