Dedrick Boyata ne cache pas le but de son retour en Belgique: "Je veux jouer la Coupe du Monde"

Le Diable Rouge a disputé ses premières minutes sous le maillot du Club de Bruges ce vendredi lors de la victoire des Gazelles sur la pelouse du Mambourg.

Ce vendredi, sur la pelouse du Mambourg, Dedrijk Boyata a fait ses débuts en Pro League sous le maillot du Club de Bruges. Quelques minutes de jeu seulement pour le Diable Rouge, mais certainement le début d'une belle aventure avec le champion de Belgique en titre. Tout cela sous l'œil du sélectionneur, Roberto Martinez.

"Roberto Martinez était dans les tribunes ? C'est bien de le savoir. Mon objectif est évidemment d'aller à la Coupe du Monde. Je veux continuer à jouer des matches, le plus possible, dans les deux prochains mois et assurer ma place pour le Qatar. J'ai déjà joué deux grands tournois avec les Diables, j'ai envie d'en connaître un troisième. Le Club de Bruges va disputer la Ligue des Champions, c'est un vrai bonus pour moi. Mon retour en Belgique ? J'y pensais depuis plusieurs mois".

Il n'a plus besoin d'y penser, il est revenu dans notre championnat. De quoi assurer sa place parmi les 25 Diables rouges qui représenteront notre pays en novembre prochain ? Seul Roberto Martinez le sait.