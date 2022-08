Zeno Debast voit le problème : "On ne peut pas commencer comme ça"

Anderlecht a une nouvelle fois très mal débuté la rencontre ce dimanche au Parc Duden.

Dès la seconde minute de jeu, Francis Amuzu se faisait avoir et l'Union en profitait pour aller marquer le premier but. Inacceptable, pour Zeno Debast. "Nous avons déjà connu ça face à d'autres équipes", regrettait-il. "Il faut rentrer plus vite dans notre match et que tout le monde soit prêt. L'entraîneur insiste là-dessus, pourtant. On doit y travailler car commencer un match de cette façon, ce n'est pas possible".

Résultat : un cinquième derby perdu d'affilée pour Anderlecht. "Nous voulions le gagner pour nos supporters. Ca fait mal", concède Debast. "Maintenant, nous allons devoir prouver dans les semaines à venir que nous sommes meilleurs que ça. À commencer par prendre les trois points contre La Gantoise".