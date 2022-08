Jonathan Buatu évoque son avenir : "Quoiqu'il arrive, une solution tombera"

Ne figurant toujours pas dans les plans de Bernd Hollerbach, l'international angolais va vraisemblablement quitter une nouvelle fois Saint-Trond, mais sans doute définitivement cette fois-ci.

Arrivé à Saint-Trond en provenance de de Rio Ave en 2020, Jonathan Buatu était vite devenu titulaire indiscutable sous les ordres de Peter Maes. Mais quand Bernd Hollerbach a repris les rênes de l'équipe, le défenseur central a perdu sa place dans le onze de départ et s'est retrouvé sur le banc. Lors du dernier mercato hivernal, il a même été prêté jusqu'à la fin de saison du côté de Eyüpspor, club de D2 turque. "Un prêt qui m'a fait du bien car j'ai pu continuer à jouer et à garder le rythme. J'ai pu terminer le défunt exercice avec des matchs au compteur. C'est toujours bien pour la confiance", nous confie l'international angolais.

Alors qu'il lui reste encore un an de contrat au Stayen, il ne figure toujours pas dans les plans de son entraîneur. "Une solution difficile, mais c'est le football. Il faut toujours savoir respecter les choix du coach. J'ai envie d'être sur les terrains, mais j'ai l'opportunité de pouvoir m'entraîner et de garder la forme avec le noyau B. Il faut savoir être patient", explique le joueur âgé de 28 ans.





"Il y eu des approches de plusieurs formations en tout début de mercato, mais c'était encore tôt et je privilégiais surtout ma famille. Mon épouse est enceinte et je n'ai pas envie de m'éloigner trop des miens tant que maintenant. Il reste quelques jours avant la fin du mercato, il y aura une décision à prendre. Quoiqu'il arrive, une solution tombera. Je n'ai pas envie de rester dans la réserve du STVV, on t'oublie vite dans le football et puis j'ai envie de jouer", souligne l'ancien joueur de Mouscron et de Waasland-Beveren.