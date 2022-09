Maxim De Cuyper déçu après une nouvelle défaite : "Il y avait beaucoup plus de contenu dans ce match"

Au Bosuil, les choses auraient tout aussi bien pu tourner autrement, mais le verdict pour Westerlo est sévère : une défaite 3-0 pour la pire défense de Belgique, mais aussi une vilaine série de trois défaites de suite.

Maxim De Cuyper était fort déçu à l'issue de la rencontre. "Frustant car nous avons mieux joué, il y avait beaucoup plus de contenu dans ce match. Nous avons manqué de confiance dans le dernier tiers du terrain. Nous avons eu quelques occasions en première mi-temps. Nous aurions alors pu marquer un ou deux buts avant la mi-temps si nous avions pu mieux jouer. C'était bien en première mi-temps, bien que nous n'ayons pas marqué", a confié le back gauche de Westerlo.

C'est bien l'Antwerp qui a ouvert le score après 30 minutes sur penalty à la suite d'une faute de De Cuyper : "Je pensais que c'était léger. J'essaie de me retenir. Bien sûr, je sens qu'il y a un contact, mais je me retiens vraiment. A la fin, le VAR regarde aussi et il juge aussi que c'est un penalty... Dommage, car à part le penalty, nous n'avons pratiquement rien donné en première mi-temps", a souligné le joueur prêté par le Club de Bruges.

En seconde période également, la première occasion était pour les visiteurs mais, une fois de plus, le ballon ne rentrait pas. "Nous avons commencé avec les mêmes intentions mais la dernière passe dans la zone décisive n'a pas suffi. La semaine prochaine, nous avons un match difficile à domicile contre Anderlecht, mais nous ferons tout notre possible pour conserver les trois points à la maison", a conclu l'arrière gauche.