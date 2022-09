Teddy Teuma retient le principal : "Pas un grand match de notre part, mais..."

Le capitaine de l'Union Saint-Gilloise a mis les siens sur les bons rails en transformant un penalty.

"Le mot d'ordre, c'était de prendre le match en main et de mettre de l'intensité", a déclaré Teddy Teuma après la victoire face à Zulte-Waregem (1-3). "On savait qu'en venant ici, à 9h (du soir), cela pouvait nous mettre sur un faux rythme."

"On est bien rentrés dans ce match, mais on a fait face à une équipe qui avait du répondant. Ils nous ont posé des difficultés, on a eu du mal à ressortir nos ballons", a analysé le capitaine de l'Union au micro d'Eleven Sports.

"C'était pas un grand match de notre part, mais la finalité c'est qu'on repart avec les trois points, donc on est contents."