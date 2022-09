Dimitri de Condé évoque le cas Paul Onuachu

Pour le deuxième été consécutif, Paul Onuachu n'est pas parvenu à quitter Genk et franchir un palier dans sa carrière.

L'année dernière, il était prévu que Paul Onuachu quitte le Racing Genk. Cela n'a pas eu lieu à l'époque et le géant nigérian n'est pas non plus parti durant ce mercato estival. "Bien sûr, je lui ai déjà parlé, tout comme le staff le fait. Je suis sûr qu'il sera bientôt de nouveau au sommet. Paul a une très bonne attitude, il pensera toujours au groupe", a déclaré le responsable du football Dimitri de Condé au Het Nieuwsblad.

Sur le plan sportif, il ne semble pas y avoir de problème. " ll a également précisé qu'il se sentait bien depuis l'arrivé du nouveau staff. Le problème est qu'il a commencé la préparation en retard et qu'il a ensuite dû manquer quelques semaines. La préparation est maintenant derrière lui".