Grève des arbitres en Liga féminine faute de salaire trop bas

Grosse polémique en Espagne. Alors que le championnat féminin devait reprendre ce samedi, une partie de la première journée a déjà été reportée.

En cause : une grève des arbitres qui veulent mettre en lumière la précarité de leur emploi, rapporte AS. Une arbitre gagne 300 euros par match en comparaison des 1650 perçus par son homologue masculin. Selon le quotidien espagnol, un salaire quatre fois plus élevé serait demandé par les syndicats.

La Liga a menacé ces arbitres de sanctions si les matchs de ce week-end n'étaient pas maintenus.