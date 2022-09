📷 Quand Thibaut Courtois accueille Remco Evenepoel à l'arrivée de la Vuelta

Pour son arrivée en rouge à Madrid, le vainqueur de la Vuelta a en effet été accueilli par son compatriote Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid est en effet "un grand fan de cyclisme", comme il l'a expliqué au micro de la RTBF. "Remco va célébrer son titre sur la même place que nous quand le Real Madrid gagne un trophée", sourit Courtois. "C'est chouette de pouvoir le féliciter, d'échanger nos maillots. On se parle souvent sur Instagram (...) c'est l'un des plus grands jours de l'histoire du sport belge".

It’s only logical that @EvenepoelRemco wears white in this picture 😊#LaVuelta22 pic.twitter.com/orzkS8KEN4