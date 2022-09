Le Sporting d'Anderlecht dévoile sa sélection pour Bucarest : Un absent

Ce mercredi matin, le club bruxellois a dévoilé la liste des joueurs convoqués qui partiront en Roumanie pour affronter le FCSB lors de la deuxième journée de la Conference League.

Amadou Diawara n'est pas repris. Le milieu âgé de 25 ans souffre d’une légère élongation musculaire et est donc mis au repos. Benito Raman ne figure pas non plus dans la liste puisque l'attaquant n’est pas encore fit. Jan Vertonghen est rétabli et fait partie de la sélection.