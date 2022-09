Jérémy Doku et Yari Verschaeren dans la liste des Diablotins pour les amicaux de septembre

Après leur qualification pour l'Euro 2023, les Diablotins joueront deux rencontres amicales. Cela sera contre les Pays-Bas le 23 septembre à Louvain, puis le 26 septembre à Valenciennes contre la France.

Jacky Mathijssen, le sélectionneur national, a dévoilé sa liste. On peut y remarquer les présences de Koni De Winter (Empoli) ou d'Aster Vranckx (AC Milan). Surtout, Jeremy Doku (Stade Rennais) et Yari Verschaeren (Anderlecht) sont dans la liste, eux qui ne sont pas dans le noyau des Diables pour la Ligue des nations.

Our 2️⃣5️⃣ boys that will take on our neighbours. 👏 #U21 pic.twitter.com/ScyfeQERNP