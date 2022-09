Carlo Ancelotti encense un concurrent d'Hazard

Le Real s'est adjugé le derby de Madrid ce dimanche soir (2-1).

Avec un Valverde à nouveau énorme, le Real a battu son immense rival de l'Atletico. Malgré un but tardif inscrit face à un Courtois un poil fautif, les Merengues ont confirmé leur domination.

En conférence de presse d'après-match, le coach Carlo Ancelotti semblait satifsait. "En première période, on a très bien géré les relances, avec deux relances qui partent de Thibaut (Courtois) et qui finissent par deux buts. On était à l'aise avec la possession du ballon.

En deuxième période, on a perdu cette volonté de leur faire mal. Mais le match a été bien contrôlé, même si on a souffert dans les dernières minutes, quand l'Atlético a commencé à pousser, comme toujours", a-t-il déclaré, selon L'Equipe.

Ancelotti a également salué la prestation de Rodrygo, qui a marqué le premier but du match sur un superbe mouvement avec Tchouaméni. "L'équipe, en général, a bien suppléé l'absence de Karim (Benzema). Tous ceux qui ont joué à son poste l'ont bien fait. Ce soir, c'était Rodrygo, et il l'a bien fait, il a marqué un but spectaculaire."