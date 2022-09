Amuzu, parti pour rester à Anderlecht

Le jeune ailier était cité avec insistance cet été du côté de Nice. Mais Ciske est toujours là, et serait sur le point de prolonger avec le RSCA.

Francis Amuzu (23 ans, 2 buts et 2 assists cette saison) est sorti blessé ce week-end lors de la victoire (4-1) face à Courtrai. L'ailier a été remplacé par Julien Duranville. Une blessure musculaire serait à craindre, qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. On devrait en savoir plus ce mardi.

Par ailleurs, la presse wallonne ajoute qu'Amuzu serait en bonne voie pour prolonger à Anderlecht. Le nouveau bail devrait être revu à la hausse. L'accord, qui prolongerait donc un contrat courant actuellement jusqu'en 2024, pourrait tomber cette semaine.