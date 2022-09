Héros des tirs au but en 2014, Tim Krul refuse le test de penalties de Van Gaal

En 2014, Tim Krul remplaçait Jasper Cillessen...spécialement pour la séance de tirs au but des Pays-Bas face au Costa Rica. Un coup de poker génial tenté et réussi par...Louis Van Gaal, de retour à la tête des Pays-Bas depuis.

Louis Van Gaal, à l'approche de la Coupe du Monde 2022, avait prévu un exercice particulier : une séance d'entraînement spécifique pour ses gardiens afin de déterminer le meilleur dans le cas d'une séance de tirs au but. On le sait, LVG y accorde de l'importance : en 2014, il avait remplacé son n°1, Jasper Cillessen, par Tim Krul, pour la séance de tirs au but face au Costa Rica. Krul avait arrêté trois envois.

Mais cette fois, Krul ne viendra pas à la Coupe du Monde, et pour cause : le portier de Norwich City...a refusé de participer à cet exercice particulier. "Tim m'a appelé pour me dire que ce test, il l'avait déjà en quelque sorte passé. Je peux le comprendre, mais dans ce cas, il ne sera pas sélectionné. C'est dommage. Non, il n'ira pas au Mondial. C'est une conséquence de sa décision".