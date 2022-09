🎥 José Mourinho dans un clip de rap

Le Portugais étonnera toujours.

"I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble (Je préfère ne pas m'exprimer. Si je parle, je vais avoir de gros problèmes)." Cette phrase, devenue légendaire et très appréciée des fans de football, colle désormais à la peau de José Mourinho. Une sortie qui remonte à mars 2014 alors que Chelsea venait de perdre sur la pelouse d'Aston Villa (1-0) avec un but refusé et deux cartons rouges pour les Blues.

Sollicité par le rappeur britannique Stormzy, l'entraîneur de l'AS Rome a accepté de figurer dans le clip "Mel Made Me Do It". Dans celui-ci, le manager portugais, apparu seulement quelques secondes, s'affiche en restant droit face à la caméra avec un doigt sur la bouche, entouré de nombreux figurants, avec en fond, sa phrase fétiche. Du Special One tout craché.