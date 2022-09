Solidaire, Tony Chapron a menti à Emery

L'arbitre français, qui a arrêté sa carrière, est revenu sur quelques anecdotes.

Dans le cadre d’un documentaire réalisé par la chaîne Canal+, Tony Chapron est revenu sur plusieurs moments phares de sa carrière. L’ancien arbitre a notamment avoué avoir déjà menti à l’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery, concernant les décisions prises par son collègue Deniz Aytekin le soir de la "remontada" contre le FC Barcelone (1-6) en 2017.

"A la fin du match (contre Lorient, juste après la remontada), Unai Emery frappe à la porte de mon vestiaire. Je pensais qu'il était venu contester une décision que j'avais prise qui n'était pas très judicieuse. Lui, il rentre et ne me parle pas du tout du match contre Lorient. Il me dit : 'Monsieur Chapron, j'ai une question à vous poser sur le match à Barcelone. Est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous comprenez les décisions de l'arbitre ?' Quand on est arbitre, on est un peu solidaire. En tout cas, on fait corps. J'ai menti à Emery et je lui ai répondu : 'Non je n'ai pas vu le match'", a concédé Chapron.