Boskamp réagit aux déclarations de Vanhaezebrouck concernant Debast

Hein Vanhaezebrouck a insinué dans un podcast que Roberto Martinez inclut plus volontiers les joueurs d'Anderlecht que ceux des autres clubs belges dans sa sélection.

Zeno Debast a été sélectionné par Roberto Martinez chez les Diables Rouges et a titulaire à deux reprises lors des deux rencontres de la Ligue des Nations contre le Pays de Galles et les Pays-Bas.

Johan Boskamp, Hein Vanhaezebrouck n'a pas raison avec ses insinuations. "Sûrement pas parce qu'il a permis à ce petit gars de jouer deux fois ? Zeno Debast est un très bon footballeur, point final ! Ce qui me dérange ? Que tout le monde s'en prenne maintenant à un garçon de 18 ans après le match contre les Pays-Bas", explique-t-il à Het Belang van Limburg. "Avez-vous vu Courtois lors du but de Van Dijk ? Il aurait pu choisir cette balle, mais personne ne s'en plaint. Je peux comprendre qu'Hein dise quelque chose comme ça. En tant qu'entraîneur de club, je me suis également mis à bavarder lorsque mes joueurs n'étaient pas sélectionnés."

Martinez a récompensé Debast du titre de meilleur débutant depuis les années 1990 après le match contre le Pays de Galles. "C'était probablement sa façon de contrer les critiques. Mais honnêtement ? Je ne pensais vraiment pas qu'il jouait si mal. Ce que je trouve étrange, c'est que l'on n'ait pas donné une autre chance à Dendoncker en défense, alors qu'il a fait du très bon travail la dernière fois."