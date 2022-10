Edward Still a confiance en Youssouph Badji : "Les buts viendront"

Après une longue période sans marquer, l'attaquant de Charleroi a retrouvé le chemin des filets lors du dernier match, face à Westerlo (défaite 2-3).

"C'était une première étape importante", a commenté en conférence de presse Edward Still au sujet de son attaquant Youssouph Badji, buteur peu de temps après son entrée au jeu face à Westerlo. "C'était un super but, dans une zone qu'on voulait exploiter. On savait qu'il a les qualités pour le faire. Ca lui a permis de respirer à nouveau."

"C'est normal qu'un attaquant qui ne marque pas sente une pression sur ses épaules", a poursuivi l'entraîneur de Charleroi. "Auparavant, on a toujours été très calmes, très sereins et confiants - que ce soit concernant Badji, Benbouali et dans une moindre mesure Descotte - que les buts viendront."

"C'est important pour nous de travailler avec eux dans une forme de sérénité et de calme, parce qu'on comprend et on ressent le stress qu'ils ont lorsqu'ils sont dans une phase sans buts. Mais c'est normal pour des attaquants. Tous les attaquants passent par ces phases-là."