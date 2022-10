Le RWDM s'incline face à Lommel et retombe dans ses travers

Les Molenbeekois n'avaient plus perdu depuis la fin du mois d'août.

Ce samedi en Challenger Pro League, le RWDM se déplaçait à Lommel. Malgré une grosse domination des hommes de Vincent Euvrard, ces derniers se sont inclinés sur le score de 2-1.

Les Bruxellois n'ont surtout pas été réalistes, se ménageant pas moins de 21 tirs au but - dont seulement...3 cadrés. Lommel en alors profité et a frappé par deux fois, via Cauê (62e) puis Belghali (84e). Il aura fallu d'un penalty, converti en toute fin de match par Biron, pour que le RWDM trouve la faille. Bien trop tard, cependant...

Lommel devient ainsi leader de Challenger Pro League, avec le même nombre de points que le Lierse (12). Les Lierrois jouent ce dimanche, contre Beveren. Le RWDM connait sa première défaite depuis le 28 août dernier, la deuxième de la saison en championnat. Les Bruxellois sont 7e.