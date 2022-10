Mathieu Cachbach : "Ce groupe commence à connaître et utiliser ses qualités"

Mathieu Cachbach voit la progression des Métallos depuis le début de la saison.

Une troisième victoire de la saison, et une troisième victoire à l'extérieur pour le RFC Seraing, ce vendredi soir, sur la pelouse du Standard de Liège. "Ce sont des points capitaux. Dans ce contexte, et compte tenu du fait qu'ils étaient sur une série, cela va donner beaucoup de confiance au groupe. On s'est tous découverts en ce début de saison, nous avons un groupe jeune, on commence donc à connaître nos qualités et de jouer avec" témoigne le milieu de terrain de 21 ans.

C'est dans les matches où on les attend le moins que les sérésiens parviennent à empocher les trois points, à l'image du succès sur la pelouse du KV Mechelen ainsi que ce derby liégeois. "C'est le foot, on prend tout ce qui est à prendre. On va bientôt affronter des équipes qui sont proches de nous au classement. Il faudra également faire le travail à domicile."

La saison dernière, le RFC Seraing avaient déjà remporté le derby liégeois sur la pelouse de Sclessin (0-1). Malgré la grosse ambiance mise par les tribunes en début de rencontre, cela n'a pas déstabilisé les hommes de José Jeunechamps. Au contraire, ils semblent avoir été transcendés par cette atmosphère. "Cela apporte autre chose. Tout le monde est motivé à chaque match, mais ce genre de rencontres amène quelque chose de différent. On va tout faire pour ne pas descendre et se sauver le plus vite possible. Je pense qu'avec la qualité présente dans ce groupe, on va pouvoir s'en sortir" conclut Mathieu Cachbach.