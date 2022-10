Anton Tanghe amer : "On méritait au moins un point"

Le KV Ostende, malgré une avance précoce et un penalty raté par l'adversaire, a tout de même échoué face au Racing Genk (1-2).

Anton Tanghe a indirectement joué un rôle dans le but tardif du Racing Genk. Après un duel avec Onuachu, il a dû concéder un corner et les visiteurs ont marqué sur ce même corner. Selon le KVO, Onuachu a pourtant commis une faute sur Tanghe qui l'a contraint à concéder le corner mais les Côtiers n'ont pas réussi à convaincre l'arbitre De Cremer.

"En tant que petite équipe, on se sent plus rapidement pénalisé, à tort ou à raison. Tout le monde était déçu, donc les choses sont devenues incontrôlables pendant un moment avec toutes les frustrations", a expliqué Tanghe pour expliquer la fin de rencontre tumultueuse.

Ostende a été en tête pendant environ 20 minutes et s'est battu pour un point pendant un long moment par la suite, mais se retrouve avec zéro point. "C'est extrêmement amer, je ne suis toujours pas bien", a déclaré le défenseur central après le match. "Nous méritons un point et cela aurait été un point en or. Malheureusement, on n'a pas toujours ce que l'on mérite et aujourd'hui la déception règne, mais demain nous nous appuierons sur les bons points", a-t-il conclu.