Hein Vanhaezebrouck peut compter sur le retour de Julien De Sart : "Il a prouvé qu'il était un joueur clé"

Ce jeudi soir, La Gantoise affrontera Djurgarden lors de la troisième journée de Conference League.

Hein Vanhaezebrouck peut compter sur le retour de Julien De Sart. Le milieu de terrain a joué un rôle de premier plan l'année dernière chez les Buffalos. "Je suis heureux que Julien soit de retour après cette longue période de récupération, dans laquelle il a investi beaucoup d'énergie et de dynamisme. Aujourd'hui, il est de retour dans l'équipe pour la première fois. L'année dernière, il était l'un de nos deux joueurs les plus importants. Ça veut tout dire. Il a prouvé qu'il était un joueur clé pour Gand. À tous les niveaux : en championnat, en Coupe et sur la scène européenne", a confié le T1 des Buffalos en conférence de presse.