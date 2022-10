Anderlecht peut-il passer à 4 derrière ? Les pour et contre

Alors que l'animation de jeu du RSC Anderlecht pose question, certaines voix s'élèvent pour que Felice Mazzù déroge à son sacrosaint trois arrière pour passer à une défense à quatre. Le noyau à sa disposition serait mieux adapté à ce schéma. Pour ou contre ?

Pour : Moussa N'diaye semble prêt

Jusqu'à présent, le Sporting d'Anderlecht paraissait tout simplement dépourvu du moindre back gauche. Sergio Gomez n'avait pas été remplacé et tous les latéraux, y compris Adulrazak Ishaq, le nouveau venu, étaient plutôt taillés pour occuper tout un flanc, voire pour amener offensivement avant tout. Moussa N'diaye, renfort de dernière minute, doit changer ça.

Monté au jeu ce jeudi, N'diaye a paru affûté. Jusqu'ici, il évoluait avec le RSCA Futures en D1B et y montrait de belles dispositions. Vrai back gauche de formations, avec les bases techniques et tactiques que cela implique, le Sénégalais peut amener quelque chose de nouveau dans le onze du RSCA.

Contre : quelle paire en défense ?

Passer de 3 à 4 dans l'axe de la défense implique de laisser quelqu'un sur le carreau. Zeno Debast semble intouchable, étant l'un des meilleurs Mauves depuis le début de la saison ; Jan Vertonghen est LE renfort star de l'été. C'est donc Wesley Hoedt qui pourrait en faire les frais, et cela paraît difficile à imaginer. Le Néerlandais est un cadre, et est probablement plus facile à gérer dans ce rôle. S'il a été simple de mettre le jeune Delcroix sur le banc pour Vertonghen, faire de même avec Hoedt pourrait être délicat.

© photonews

Pour : libérer Duranville (et Amuzu)

La règle d'or d'un trois arrière est que le latéral doit couvrir son flanc au mieux. Si Francis Amuzu a commencé à intégrer cette habitude, Julien Duranville est à la peine dans ce rôle et à 16 ans, cela semble être un vrai gâchis de lui demander un vrai travail défensif. Pour profiter de son génie, il vaudrait peut-être mieux lui laisser toute liberté de foncer vers l'avant, ou au moins se partager les tâches avec N'diaye.

Contre : et à droite ?

Le souci viendrait du flanc droit : si Amir Murillo est une évidence, qui pourrait occuper le flanc droit devant lui ? Eh bien...Julien Duranville, à vrai dire. Les supporters d'Anderlecht ont découvert le "gamin" en tant que remplaçant de Francis Amuzu, et il a brillé sur son flanc gauche, mais Duranville est bel et bien utilisé en tant qu'ailier droit en U23 et en sélection. Sur son bon pied, il pourrait tout à fait briller.

© photonews

Mais à 16 ans, il ne pourrait probablement pas assumer un rôle de titulaire à temps plein, et la question se posera alors : qui pour le remplacer ? Ni Stroeykens, ni Verschaeren n'ont l'explosivité nécessaire. Raman a déjà joué à ce poste, mais est catastrophique cette saison. Y aligner Fabio Silva serait du gâchis. Bref : difficile d'imaginer un 4-3-3 reposant à 100% sur un ailier droit de 16 ans à peine.

Pour : les clefs du jeu à Verschaeren

Ce jeudi, Mazzù avait opté pour un milieu à trois. Outre que Kristian Arnstad a véritablement rayonné dans son rôle de box-to-box, Yari Verschaeren, un cran plus haut, a également paru libéré. Pas encore décisif, mais bel et bien revigoré après des mois difficiles. C'est dans ce rôle qu'il peut vraiment retrouver son meilleur niveau. Dans un 4-3-3 avec un 10 derrière l'attaquant, Verschaeren peut s'épanouir.

Contre : une seule place devant

Fabio Silva s'échine seul devant depuis des semaines, et ce alors qu'il est, sur papier, accompagné à chaque fois. Que ce soit par Lior Refaelov, Mario Stroeykens ou - en cours de jeu - Sebastiano Esposito ou Benito Raman, c'est la même rengaine : le Portugais doit tout faire tout seul. Soyons clairs : à part un Refaelov de 37 ans, aucun binôme ne fonctionne. Esposito et Raman sont en-dessous de tout, Stroeykens (pour l'instant) insuffisant.

Pour autant, est-ce sain pour le groupe qu'un seul joueur parte titulaire en attaque (sachant qu'il est absolument certain que ce serait Silva) ? Comment gérer une telle situation ? Il y a abondance de biens, et aucun des noms susnommés ne peut réalistiquement être décalé sur le flanc. Fabio Silva, cependant, ne verrait peut-être pas la différence...et recevrait peut-être enfin de bons centres.

Reste, tout de même, le principal "contre" : Felice Mazzù, un peu comme Roberto Martinez dans son domaine, est fidèle contre vents et marées à son système. Comme on le voit, changer de système amènerait peut-être quelques solutions...mais aussi son lot de questions. Le noyau d'Anderlecht n'est pas nécessairement "plus" ou "moins" adapté à un trois ou un quatre arrière ; ce qui changerait les choses est probablement dans l'animation de jeu plutôt que dans le schéma. Et sur ce plan, bien malin qui peut dire où la solution se trouve : dans les têtes, ou dans les jambes ? Chez Mazzù, ou chez ses joueurs ? Mystère...