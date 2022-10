Après Eupen, les propriétaires du PSG investissent à Braga

21,67% : voici le pourcentage des parts de Braga rachetées par QSI, les propriétaires du Paris Saint-Germain. Une évolution qui suit le modèle émirati du City Football Group en rachetant plusieurs parts dans des clubs.

"Cette opération n'entraîne aucun changement dans la direction du Sporting Clube de Braga Futebol, SAD, et la pleine autonomie de décision du Conseil nommé avec le soutien de l'actionnaire majoritaire Sporting Clube de Braga est préservée", écrit le club portugais sur son site.

Qatar adds minority stake in Portuguese team Braga to PSG investment. Also owns Kas Eupen in Belgium. pic.twitter.com/MdzEL3k4nm