Heung-Min Son tient un discours différent : "On est nés pour ça"

Agacés par les calendriers de plus en plus chargés, de nombreux joueurs, entraîneurs et dirigeants se plaignent du nombre de matchs à disputer.

Mais du côté de Tottenham, Heung-Min Son (30 ans, 9 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) tient un discours bien différent. "Pour être honnête, c'est difficile de voyager et de ne pas être à la maison", a d’abord reconnu l’attaquant des Spurs auprès de l’Evening Standard. "Mais on est nés pour ça et tout le monde en rêve donc on n'a pas le temps de se plaindre. Quand on était enfants, quel était notre rêve ? Tout le monde dira probablement que c'était jouer en Premier League. Donc on vit un rêve et on ne peut jamais oublier ces moments."

"Je sais qu'il y a des moments fatigants et que c'est très difficile mentalement et physiquement. Mais on est nés pour ça, on adore ça et on devrait en profiter. Et bien sûr, plus tu en profiteras, plus tu seras heureux d'être là. Je sais qu'il y a des moments difficiles mais on devrait amener plus de joie et ce sera plus agréable", a conclu l’international sud-coréen.