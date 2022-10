René Vandereycken félicite Felice Mazzu et lui donne un conseil

Le RSC Anderlecht s'est imposé dimanche en déplacement au KV Malines après avoir d'abord été mené au score.

René Vandereycken a vu Felice Mazzu changer de tactique et cela a payé. "Chapeau à Felice Mazzù. De nombreux coachs s'en tiennent rigidement à leurs idées. Eh bien, il a osé s'adapter. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait ça dès le début, mais au moins il s'est adapté quand les choses n'allaient pas comme il le voulait", a expliqué l'ancien sélectionneur de la Belgique à Het Nieuwsblad.

Il s'agira maintenant de voir si Mazzù continue sur la même voie avec Anderlecht. "Vous pouvez parfaitement continuer à jouer avec quatre défenseurs, même si Jan Vertonghen est à nouveau disponible. La formation dépendra probablement aussi de l'adversaire et des joueurs disponibles, mais au moins au KV Malines, cela a porté ses fruits."

Vandereycken a également un conseil particulier pour l'entraîneur d'Anderlecht. "Dans tous les cas, cette victoire peut être un tournant. Cela donne confiance. Mais si j'étais Mazzù, je me concentrerais sur le championnat et non sur la Conférence League."