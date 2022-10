Sven Vandenbroeck remercié par son club en Arabie Saoudite

L'ancien adjoint à OHL a déjà pris la porte quelques mois après sa nomination.

Le vent tourne vite pour les entraîneurs de football et Sven Vandenbroeck vient de faire les frais d'un très mauvais début de championnat en D1 saoudienne.

Selon nos informations, le technicien belge aurait pris la porte après six rencontres seulement. En poste depuis juillet 2022, Vandenbroeck n'a signé qu'une victoire en six rencontres de championnat et s'est fait sortir en huitièmes de finale de la Coupe du Roi des champions.