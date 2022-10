Le capitaine du RSCA Futures pourrait bientôt faire ses débuts en A

Pas de Marco Kana, pas de Majeed Ashimeru dans la sélection d'Anderlecht. Felice Mazzu a donc dû renforcer son noyau avec un talent des U23 : Theo Leoni, qui attend sa chance depuis longtemps.

Theo Leoni : le nom du capitaine du RSCA Futures est bien connu des suiveurs d'Anderlecht. Et pourtant, le grand public n'a pas encore pu faire sa connaissance : le milieu de terrain de déjà 22 ans ronge son frein, et malgré plusieurs présences sur le banc avec l'équipe A, il n'a pas encore pu y faire ses débuts. Vu son âge, cela pourrait être la saison ou jamais.

Depuis ses 17 ans, Leoni est sous contrat professionnel avec Anderlecht. Il a vu passer plusieurs générations de jeunes talents, les a vus faire leurs débuts et percer avec l'équipe A...sans les suivre. S'il n'est pas le plus précoce, il est certainement le plus patient. Mais son heure semble venue. Alors que les U23 sont leaders en D1B, il y brille encore, cette fois face à des équipes d'adultes. Techniquement très à l'aise, doté d'une vista hors du commun, Theo Leoni n'a qu'un (gros) défaut : un manque de physique persistant.

Une récompense en forme de message au Futures

Leoni s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de D1B. Avec trois assists et 100% de temps de jeu, il est incontournable. Or, briller avec le RSCA Futures est normalement une promesse de temps de jeu en A. Dans le même ordre d'idées, Lucas Stassin peut espérer jouer bientôt, lui aussi, avec Anderlecht. Mais celui-ci n'a que 17 ans.

Un gamin qui n'en est plus vraiment un, dont la patience doit être récompensée et qui travaille depuis longtemps dans l'ombre : offrir du temps de jeu à Leoni serait un message positif envoyé aux jeunes. Reste à voir s'il saisira cette chance quand elle se présentera.