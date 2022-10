Nouvelle déroute pour La Gantoise sur la scène européenne !

Battue 0-1 la semaine dernière à domicile, La Gantoise voulait prendre sa revanche à Djurgardens IF jeudi soir lors de la quatrième journée de la Conference League.

Djurgardens avait obtenu 7 points sur 9 à mi-chemin de la phase de groupe de la Conference League, La Gantoise et Molde suivaient avec 4 points sur 9. Il était donc important pour les Buffalos de gagner en Suède afin de garder toutes ses chances pour passer l'hiver européen.

Tout ou rien ?

Hein Vanhaezebrouck, ainsi que les dirigeants Ivan De Witte et Michel Louwagie, étaient prévenus à l'avance et ont même parlé aux joueurs. C'est donc tout ou rien pour les Buffalos, où l'entraîneur a placé Roef dans les buts et a fait débuter Cuyper et Depoitre ensemble en attaque une fois de plus.

© photonews

© photonews

Les dernières semaines ont déjà ébranlé la défense gantoise à plusieurs reprises et il en sera de même à Stockholm. Au milieu de la première mi-temps, tout a commencé par une reconversion rapide des Suédois avec l'ouverture du score signé Holmberg (21e).

Juste avant la mi-temps, un double drame s'est alors produit. D'abord Wikheim a profité de la perte de balle de Torunarigha pour faire le break (42e) avant de voir Banda faire 3-0 avant la pause (45e+5).

Immédiatement après la pause, Wikheim a enfoncé le clou (46e) à 4-0. Le 5-0 a été refusé pour hors-jeu quelques minutes plus tard. Le signal pour Vanhaezebrouck de faire trois remplacements, mais les Buffalos n'ont jamais rien montré.

© photonews

© photonews

Sur le plan offensif, c'était également trop peu. A la demi-heure de jeu, Hjulsager a touché la barre, à l'heure de jeu Depoitre a pu sauver l'honneur (61e) et, 15 minutes avant la fin, Cuypers a même apporté un peu de tension dans le match en faisant 4-2 (73e). Dans l'ensemble, cependant, c'était trop peu.

La victoire de groupe est donc normalement acquise pour Djugardens. Gand devra assurer la deuxième place contre Molde et Shamrock Rovers pour aller aux barrages après le Nouvel An.