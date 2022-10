Edward Still : "On va aller chercher les points qu'on n'a pas pris face au Standard"

Le coach de Charleroi s'est exprimé en conférence de presse avant le déplacement à Saint-Trond de ce samedi (18h15). Pour les trois prochains matchs, il devrait "faire tourner".

"La réaction du groupe a été dans l'ensemble très bonne après la défaite face au Standard (0-1, ndlr)", a déclaré Edward Still en conférence de presse ce vendredi.

"C'était difficile de revenir après cette défaite qui était largement imméritée, et de partager avec l'ensemble du groupe notre analyse du match. Insister sur toutes les choses positives de ce match. Une fois que cette déception, cette frustration a été évacuée, on a pu se concentrer sur ce qu'on va devoir faire au Stayen demain."

Comment le coach fait-il pour ses motiver ses joueurs, après les deux affiches contre Anderlecht puis le Standard et en marge de trois rencontres face à Saint-Trond, Courtrai puis le Cercle de Bruges ? "Nous avons déjà la motivation de vouloir rebondir après la défaite face au Standard. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'y aura pratiquement pas d'entraînement d'ici les 7 prochains jours. Le noyau va tourner, en plus avec la suspension de Zorgane (exclu contre le Standard et suspendu pour deux matchs effectifs, ndlr), cela fait que pratiquement tout le noyau aura des minutes, voire sera titulaire sur ces trois matchs."

"Il y a donc une impulsion d'énergie qui vient du fait que tout le monde se sente concerné par ces trois matchs et par la volonté d'aller chercher les points qu'on n'a pas pris face au Standard."