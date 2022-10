Qui peut empêcher Simon Mignolet d'avoir le Soulier d'Or?

Vu ses play-offs et sa prestation en Ligue des Champions, Simon Mignolet pourrait effacer Michel Preud'homme des tablettes.

Cela commence à être long. C'était en 1989, et cette année-là Michel Preud'homme remportait le Soulier d'Or. Il ne le sait pas encore, mais à ce jour, il attend toujours son successeur. Gilbert Bodart, en 1995, a bien cru qu'il serait aussi de la fête, mais les votants avaient décidé d'élire Paul Okon, le défenseur australien du Club de Bruges.

Mais pour cette année, cela devrait être "la bonne". Les performances de Simon Mignolet sont en train de plaider en sa faveur, et ce, dans les deux tours. Même si les votes du premier tour ont été effectués avant les play-offs, Mignolet avait été excellent en ce début d'année 2022 sous la houlette de Schreuder.

Et que dire de ses performances lors de cette Ligue des Champions. Les grincheux diront que cela ne doit pas entrer en ligne de compte, mais on ne va pas se mentir : des performances comme les siennes, au plus haut niveau européen, restent dans les esprits.

Puis surtout, qui pourrait avoir plus de points que lui ? Onuachu semble loin de son niveau, les coéquipiers de Mignolet ont été tellement inconstants que personne ne semble en mesure de lui chiper ce trophée. Réponse en janvier prochain pour ce trophée qui pourrait entrer l'histoire.