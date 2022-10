Grogne, contre-performance et parfum de crise à Charleroi

Des supporters fâchés, des joueurs qui se loupent après avoir mené 2-0 et un bilan global de plus en plus inquiétant: la crise pointe bel et bien le bout de son nez au Mambourg.

Qu'elle semble déjà loin, la belle victoire conquise par les Zèbres sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht. Un succès qui aurait dû remettre Charleroi sur le bon chemin, mais qui n'a pas connu de lendemain joyeux. Il y a eu la défaite contre le rival liégeois à domicile, il y a eu une prestation indigne à Saint-Trond et, mardi soir, les Zèbres ont connu une nouvelle faillite collective, alors qu'ils menaient 2-0. Dans un contexte déjà tendu, les supporters de Charleroi ont, c'était prévisible, explosé. Ils avaient manifesté leur mécontentement avant et au début du match. Ils ont copieusement visé Mehdi Bayat durant une bonne partie de la rencontre et c'est ensuite un déluge de fumigènes qui a accompagné le but égalisateur de Felipe Avenatti. Au-delà de la grogne du public carolo, c'est la fragilité des Zèbres qui a sauté aux yeux, mardi soir. Ils avaient été inoffensifs à Saint-Trond, ils ont explosé en plein vol contre Courtrai. Après avoir pourtant livré une bonne première période. De l'envie, du jeu et des buts: il y avait tous les ingrédients nécessaires avant le repos pour permettre à Charleroi de reprendre sa marche en avant. Des ingrédients qui se sont ensuite évaporés après le repos. Mis sous pression par les Kerels, les Carolos ont reculé et n'ont jamais pu reprendre les choses en mains. "On avait le sentiment que les joueurs jouaient avec la peur au ventre", analysait Edward Still après le match. C'est sans doute le point le plus inquiétant, à trois jours d'un match qui, vu le contexte, sera encore plus important au Cercle de Bruges. Les supporters de Charleroi furieux après que le deuxième but de Courtrai, jettent des projectiles et demandent la démission de la direction.#CHAKVK pic.twitter.com/iqxykcf2Ns — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) October 18, 2022