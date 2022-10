Mehdi Bayat visé par les supporters de Charleroi: "Ca fait mal"

La T4 n'a pas été tendre avec le patron du Sporting de Charleroi mardi soir durant le match contre Courtrai, Mehdi Bayat n'a pas caché à quel point il était touché après la rencontre.

"Direction, démission", "où est le pognon?", "C'est un Iranien qui ne dépense rien", et autres chants plus durs encore: les plus fervents supporters du Sporting de Charleroi avaient préparé un répertoire spécialement destiné à Mehdi Bayat, pour le match contre Courtrai.

Des chants qui ont touché l'administrateur délégué du club carolo, comme il l'a expliqué au micro d'Eleven Sports. "Quand on entend son public chanter aussi brutalement pendant longtemps, ça fait mal. Ça fait partie du métier, d'autres dirigeants ont vécu ça avant moi, moi c'est la première fois en dix ans que je le vis de cette manière-là et ça fait mal."