Stijnen sous le charme de Geraerts : "Ce qu'il fait maintenant est encore plus grand que ce que l'Union a réalisé la saison dernière"

Karel Geraerts a repris les rênes de l'Union SG lorsque Felice Mazzù est parti au RSC Anderlecht.

Stijn Stijnen, ancien coéquipier de Karel Geraerts au Club de Bruges, se réjouit de ce que réalise l'actuel T1 de l'Union SG. "Parce que j'avais le sentiment que, en tant que personne, il était plutôt un entraîneur adjoint", rapporte l'ancien portier à Krant van West-Vlaanderen. "Quand il était censé prendre la relève de Mazzu à Union, je lui ai dit que c'était une décision risquée."

Parce que lorsque Mazzù est parti, personne ne pensait voir le club bruxellois jouer le haut du tableau cette année encore. "Avec une équipe qui était de toute façon un peu disloquée et qui, en gros, ne pouvait plus obtenir les mêmes résultats, vous n'avez pas grand-chose à gagner. À son honneur, il a osé franchir ce pas et, entre-temps, il a répondu à toutes les questions que je me posais."

Stijnen ne tarit donc pas d'éloges sur Geraerts. "Il a adopté l'attitude qui accompagne le métier d'entraîneur principal et sait bien la contrôler. Je pense qu'il a beaucoup de charisme en dehors du terrain et dans les interviews. Je pense que ce qu'il fait maintenant est encore plus grand que ce que l'Union a fait la saison dernière."