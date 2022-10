Will Still remplacé par un ancien de la maison à Reims?

À la recherche d'un entraîneur depuis la mise à pied d'Oscar Garcia, les dirigeants du Stade de Reims ont fait du coach guingampais Stéphane Dumont leur option prioritaire.

Le Stade de Reims s'est donné le temps de la réflexion. Le club champenois s'est fixé jusqu'à la trêve automnale dédiée à la Coupe du monde pour se trouver un nouvel entraîneur depuis la mise à pied d'Oscar Garcia, la semaine dernière, et a placé Will Still en intérim sur le banc.

Une fois n'est pas coutume, le président Jean-Pierre Caillot a décidé de prendre en main le dossier du prochain coach. Et parmi les différentes pistes envisagées, un nom ressort avec insistance au point d'être devenu une priorité : celui de Stéphane Dumont, en poste à Guingamp (8e de L2).

Encore sous contrat jusqu'en 2024, le coach va-t-il retrouver son ancien club et travailler avec Will Still?