Boca Juniors décroche le titre de champion d'Argentine

Boca Juniors a joué d'un petit concours de circonstances pour être sacré ce dimanche.

Le match nul face à l'Independiente n'était pas de bon augure pour Boca Juniors s'il voulait espérer le sacre dès ce week-end. Heureusement, le rival historique, River Plate, a battu le Racing Club, concurrent dans la course au titre.

Le Racing pouvait planter le but de la victoire à quelques minutes de la fin du match mais suite à un penalty manqué et un but victorieux de Borja pour River Plate, Boca Juniors était officiellement sacré champion.

Boca est sacré pour la 35e fois de son histoire et ne compte plus qu'un titre de retard sur River Plate.