Notre équipe de la semaine : Genk, l'Union et le Standard gagnants du week-end

Nouveau week-end chargé en grosses rencontres avec Antwerp-Genk, Union-Bruges et le Clasico ! Voici notre équipe-type.

Gardien de but

Sinan Bolat a été excellent dans les cages de Westerlo, qui a tenu le zéro à Courtrai. Les Campinois confirment leur solidité et prennent trois précieux points dans la course...au top 8 ?

Défenseurs

Jordi Vanlerberghe enchaîne les prestations de haut niveau avec le KV Malines cette saison et méritait bien d'être mentionné dans cette équipe de la semaine ; il est entouré des deux piliers de l'Union Saint-Gilloise, Ismaël Kandouss et Christian Burgess. À 10, il fallait être très solide pour ne pas prendre l'eau face à Bruges. Burgess a qui plus est encore inscrit son nom au marquoir.

© photonews

Bruges, de l'autre côté, a laissé filer un avantage de deux buts mais Bjorn Meijer n'en a pas moins livré un match de haut vol. Il était sans doute le meilleur brugeois sur la pelouse. Marlon Fossey était au four et au moulin contre Anderlecht, a éteint Amuzu et inscrit le 2-1 avec opportunisme.

Milieu de terrain

Nicolas Raskin a eu de la chance sur son but égalisateur, mais sa prestation XXL ne devait elle rien à la chance. L'homme du match du côté de Sclessin. Le but du week-end a été inscrit par un Bryan Heynen en mode...Coupe du Monde lors de la victoire de Genk dans le choc du week-end. Indy Boonen, enfin titulaire avec le KV Ostende, a fêté ce retour par son premier but depuis sa très lourde blessure. Le tout grand talent formé à Manchester United revient en bonne forme. Enfin, Mike Trésor a distribué son...dixième assist de la saison, et disputé un excellent match face à l'Antwerp lui aussi. Comme Heynen, il doit commencer à trotter dans la tête de Roberto Martinez...

Attaquant

Malgré un nouveau doublé d'Onuachu, nous mettons à l'honneur Ayase Ueda, attaquant d'un Cercle de Bruges décidément revigoré et qui a porté le coup fatal à Edward Still contre Charleroi. L'international japonais, qui a lui aussi le Qatar en ligne de mire, inscrivait là ses 4e et 5e buts de la saison.

L'équipe-type :

Bolat / Meijer - Kandouss - Vanlerberghe - Burgess - Fossey / Raskin - Heynen - Trésor - Boonen / Ueda