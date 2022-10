Un joueur de Seraing fait partie de la présélection du Cameroun

Le milieu offensif a rejoint les Métallos cet été en toute fin de mercato en provenance de Toulouse. Il a paraphé un contrat de deux saisons au Pairay.

Steve Mvoué fait partie de la présélection camerounaise de Rigoberto Song pour le Mondial au Qatar. Considéré comme un grand talent au pays, le milieu offensif compte déjà une sélection chez les Lions Indomptables.

Le joueur âgé de 20 ans a quitté Toulouse cet été pour avoir plus de temps de jeu du côté de Seraing où il a disputé cinq rencontres avec les Métallos cette saison. Le médian n'a jamais caché le fait qu'il avait pour ambition de disputer la Coupe du monde avec le Cameroun. Il voulait du temps de jeu afin d’être compétitif si un jour il était rappelé. C'est chose à moitié faite, il ne lui reste plus qu'à bien performer lors des trois prochaines rencontres de Seraing (Union SG, STVV et OHL) avant la trêve internationale.