Vanderbiest pas surpris par Vrancken: "On voit sa patte sur l'équipe"

Le KRC Genk reçoit le KV Mechelen ce vendredi soir. Pour le T2 malinois Fred Vanderbiest, ce seront les retrouvailles avec Wouter Vrancken. Il n'est certainement pas surpris que son ancien T1 trouve le succès si rapidement chez les Limbourgeois.

"Wouter s'en tient à son plan de jeu à tout moment", a déclaré Vanderbiest dans Het Belang Van Limburg. "Peu importe contre qui il joue, il restera toujours fidèle à ses principes. Lorsque je l'ai eu au téléphone récemment, je lui ai demandé : quelle est maintenant la plus grande différence entre le KV Mechelen et Genk ? Il m'a répondu : que je devais recommencer à zéro. Le KV Malines était devenu une machine bien huilée. Sans mots, on se comprenait."

Vrancken a donc eu beaucoup de travail au KRC Genk. "Malgré cela, sans aucun renfort important, il a mis Genk sur les rails et ce rapidement. Sa grande force est de pouvoir transmettre des images, des analyses à son groupe de joueurs dans une présentation courte et concise. On voit directement la patte de Wouter sur l'équipe".

Le KRC Genk est actuellement en tête avec 37 sur 42. Dimanche dernier, il s'est imposé 1-3 sur le terrain De l'Antwerp.