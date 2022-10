La Belgique gagne une nouvelle place au ranking UEFA

Après la cinquième journée des Coupes d'Europe, la Belgique a pris une place de plus en un peu plus d'un mois.

En septembre dernier, la Belgique passait à la neuvième place du classement UEFA. Un peu plus d'un mois plus tard, notre pays vient de faire un nouveau bond en avant en prenant une place.

Une bonne nouvelle dans la course aux attributions des tickets européens. La Belgique a pris 1800 points lors du nouveau calcul. Une progression notamment due à la très bonne prestation de l'Union en Europe alors que Bruges a pris une sévère claque face à Porto et que Gand et Anderlecht ont dû faire avec un partage.

L'Angleterre prend 3.286 points et reste tout en haut de ce classement, suivie par l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France.